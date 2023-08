“Non è più lei…” Belen | la brutta scoperta dopo l’addio a Stefano De Martino | “Ridotta così”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 16 agosto 2023) L’estate 2023 è stata caratterizzata anche dal gossip bomba suRodriguez eDe. I due coniugi sono nuovamente entrati in crisi,essersi già lasciati in passato, e ora non sarebbero più una coppia da circa due mesi. C’è chi si è accorto adesso di qualcosa di negativo, che riguarda proprio la conduttrice televisiva. La sudamericana è molto attiva sui social e proprio a proposito di questo, i commenti della gente sono aumentati di giorno in giorno. Nei giorni scorsi, prima di Ferragosto, si è parlato nuovamente diRodriguez e diDeper il figlio Santiago. Il conduttore riprende prima una papera che galleggia in una vasca piena d’acqua e sapone dicendo in dialetto napoletano “Uagliooo’ , l’acqua è poca…”. Poi spunta fuori ...