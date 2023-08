(Di mercoledì 16 agosto 2023) Circola su Facebook il video di una conferenza tenutasi nel gennaio scorso a Stoccolma, dove la dottoressa Alexandra Latypova dimostrerebbe che tutti idi Pfizer, Astrazeneca e J&J sarebbero stati prodotti in realtà dai. Tutto questo dovrebbe significare che siamo di fronte a un complotto volto a danneggiare la popolazione mondiale? Vediamo perché si tratta di una narrazione infondata. Per chi ha fretta: Le affermazioni di Alexandra Latypova su come vengono approvati isono inficiate da una mancata comprensione di come funzionano effettivamente queste procedure. Anche le affermazioni sui presunti eventi avversi sono dovute a lacune nella comprensione di come funzionano i sistemi di segnalazione passiva. Anche le allusioni ...

No! I militari americani non hanno prodotto i vaccini anti Covid

