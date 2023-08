Niger | Mali | Burkina Faso L’approccio che serve per il Sahel secondo Mayer

Leggi su formiche

(Di mercoledì 16 agosto 2023) L’agguato che ha ucciso 17 militari delal confine con ilconferma la riflessione critica promossa oggi dal New York Times con il podcast di Declan Walsh: “Why a Coup inHas the World’s Attention” . Walsh segnala l’esigenza di un ripensamento deleccessivamente securitario adottato dagli Stati Uniti e dall’Unione Europea nel. Per Walsh non avremmo dovuto dimenticare che l’addestramento e l’equipaggiamento degli eserciti africani crea i presupposti per la formazione di élite militari potenzialmente meglio attrezzate a condurre con efficacia colpi di stato. In questa cornice è particolarmente urgente capire perché la rivolta dei generali a Niamey sembra aver colto tutti di sorpresa. Mentre in...