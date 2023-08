Niente Inter | Wahi verso la Premier | ma non al Chelsea

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Il Manchester City tratta il belga Jeremy Doku del Rennes e prepara una nuova offerta per il brasiliano Lucas Paquetá (ex Milan) del...

Magari è l'che porta fortuna. Certo è che il prodotto nazionale, al netto di qualche oriundo, ... Sperare costa: nel calcio dai destini arabi quasi un controsenso.... ma anche Meret, Politano e Raspadori), su quello dell'(Barella, Frattesi, Dimarco, Acerbi, ... Non ho fattoper essere massacrato, anche perché alla prossima partita mancano 25 giorni, non ...... 'Non hocontro Buffon e Barzagli, ma Gravina mi ha sfiduciato' 10:45 15 Agosto Bologna su ...Bologna è alla ricerca di un nuovo attaccante dopo la cessione di Marko Arnautovic all': piace ...

Niente Inter per Demiral, accordo tra Atalanta e Al-Ahli: le cifre dell’operazione Fcinternews.it

"Un onore indossare questi colori". Lo ha detto ieri pomeriggio Carlos Augusto parlando dell'Inter. Certo, potrebbero essere le classiche frasi di circostanza nel giorno ...Fuori gioco anche l'altro obiettivo dell'Inter a completamento del reparto difensivo, 20 milioni di euro per l'acquisto di Demiral dall'Atalanta ...