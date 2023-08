Neymar firma con Al - Hilal | va gia' a ruba la maglia numero 10

Tifosi dell'Al - Hilal non hanno perso tempo e, appenaha firmato con il club suadita, sono corsi a comprare la sua maglietta numero 10. 16 agosto 2023L'ingaggio dovrebbe aggirarsi attorno ai 160 milioni di euro ma tra bonus allae impegni commerciali l'ex PSG potrebbe arrivare a guadagnare quasi 300 milioni di euro.diventa così dopo ...'Sono qui in Arabia Sadita, e sono un 'Hilali'': con un post su X,ha annunciato che da oggi è ufficialmente un giocatore della Saudi League. I media del ...milioni di euro tra bonus alla, ...

"Benvenuto in Arabia Saudita, insieme avremo successo": la firma di Neymar RaiNews

Tifosi dell'Al-Hilal non hanno perso tempo e, appena Neymar ha firmato con il club suadita, sono corsi a comprare la sua maglietta numero 10.La Saudi Pro League ha fatto follie per strappare il brasiliano al Psg. Come per Cristiano Ronaldo, per lui verrà chiuso un occhio sulle norme religiose ...