(Di mercoledì 16 agosto 2023) Tra i benefit contrattuali diall’Al-Hilal ce n’è uno particolare: perproriceverà 500Da ieriè un nuovo giocatore dell’Al-Hilal. In due anni in, il brasiliano prenderà circa 400 milioni di, più vari bonus. Tra questi, come riportato da RMC Sport, ce n’è uno particolare: il brasiliano riceverà 500persui social in cui promuoverà l’immagine del paese.

E' IL GIOCATORE PIU' PAGATO DI SEMPRE: SCOPRI LA CLASSIFICA BENEFIT -avrà a ... Bonus Per ogni vittoria dell'Al - Hilal, il brasiliano intascherà circa 80.000 euro.000 euro invece li ...avrà a sua disposizione anche una casa enorme per lui e per lo staff che lo segue. Per ogni vittoria di Al - Hilal, l'ex Barça intascherà circa 80.000 euro. Guadagnerà anche circa.000 euro ...BENEFIT -avrà a disposizione un aereo privato come CR7 e, come il portoghese, gli verrà ... Bonus Per ogni vittoria dell'Al - Hilal, il brasiliano intascherà circa 80.000 euro ;.000 euro ...

Neymar, 500 mila euro per ogni post pro Arabia Saudita Calcio News 24

Il calciatore brasiliano è ormai ai ‘ferri corti’ con il club francese ed è pronto ad affrontare una nuova avventura. Quando arrivò a Parigi nel 2017 in tanti prevedevano… Leggi ...Neymar è ormai ufficialmente un giocatore dell’Al Hilal. Contratto monstre da 160 milioni in due anni. E i bonus sono esclusi.