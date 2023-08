(Di mercoledì 16 agosto 2023) ROMA (ITALPRESS) – Lenelmostrano nel complesso unadi 13.485 milioni (+3,6%) rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. In particolare, leaumentano di 8.020 milioni (+3,2%) rispetto allo stesso periodo del 2022. Lerelative alle imposte dirette risultano pari a 136.894 milioni (+5.025 milioni, +3,8%); quelle relative alle imposte indirette ammontano a 110.657 milioni (+2.947 milioni, +2,7%). Tra lederivanti dalle imposte dirette, il gettito Irpef si è attestato a 105.664 milioni (+6.066 milioni, +6,1%). L’Ires è stata pari a 15.392 milioni (+992 milioni, +6,9%). Tra le imposte indirette, le...

Covid:mondo +80% casi e - 57% morti in un mese, +243% contagi Corea Questo lignaggio 'sembra essersi discostato da unantenato di Omicron, forse BA.2 o forse anche dalla Omicron originale (...Iltentativo è quindi fallito. La donna aveva partorito lo scorso venerdì La donna,pomeriggio di venerdì 11 aveva partorito il neonatobagno della donna che assiste , recidendo poi da ......lavora a Taranto come badante in casa di un'anziana dove ha dato alla luce il neonatopomeriggio di venerdi scorso . Ha quindi dormito la notte tra venerdì e sabato col piccino e poi di...

Nel primo semestre entrate tributarie e contributive in crescita Il Tempo

"Sempre incerta l’economia nell’Eurozona, ma resiste e sembra aver evitato la recessione", lo conferma Eurostat ( Ufficio statistico della Commissione europea) segnalando che il PIL è aumentato dello ...Dopo un compleanno importante festeggiato oggi a Lisbona, Madonna si prepara a tornare sul palco: superato l'allarme della "grave infezione batterica" che all'inizio dell'estate aveva spedito la pop s ...