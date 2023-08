Nel mio Airbnb c' è stata una proposta di matrimonio finita male | cosa è successo dopo

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Molte persone affittano un appartamento super una notte se c'è un'occasione speciale. A giudicare dal video pubblicato dalla padrona dell'appartamento, pare che unadinon siabene. Tuttavia, qualche giorno, la stessa ha raccontato una storia ai limiti dell'incredibile. Ladiè un momento speciale all'interno di una coppia. 9 volte su 10 a farla è l'uomo per la donna, ma non mancano le eccezioni. Molte persone scelgono Parigi o altre città 'romantiche' come luogo per la fatidica domanda. Altri lo fanno in vacanza, altri ancora in un giorno qualunque, affinché risulti ancora più inaspettata. La proprietaria di un appartamento suha raccontato una storia oggettivamente folle riguardante ...