Nel 2023 oltre 100 000 sbarchi | il doppio del 2022

(Di mercoledì 16 agosto 2023) AGI - Ha superato quota 100.000 il numero di migranti sbarcati in Italia nel. Lo si deduce dal sito del Viminale, che nel suo 'cruscotto statistico' indica alle ore 8 del 14 agosto scorso 99.771 arrivi, e dal numero di persone soccorse dalle ore 8 del 14 agosto a oggi: almeno (secondo le cifre ufficiali) 299 ieri e 155 la notte scorsa. In tutto si tratta di 100.225 persone. Il numero di migranti sbarcati, secondo il Viminale, è raddoppiato rispetto allo scorso anno: erano stati 48.028 nello stesso arco di tempo dele 33.881 nello stesso arco di tempo del 2021.

AGI - Sono Firenze, Bolzano e Brescia le città che da oggi a venerdi' sono ancora segnalate con il bollino rosso del ministero della Salutebollettino sulle ondate di calore. Venerdi' si aggiungeranno anche Bologna e Perugia in vista di un fine settimana di nuovo infuocato . Tra le grandi citta' solo a Roma le ondate di calore saranno ...La presidentessa del Kosovo Vjosa Osmani ha dichiarato martedì che le misure punitive decise dalla Ue contro il Kosovo alla luce della crisinord hanno danneggiato il processo di dialogo con la Serbia e sono state sproporzionate, come se il Kosovo avesse invaso un altro Paese. Lo rende noto l'Unmik Media Observer, citando i media ...Una ragazza di 20 anni è morta e altre due persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto la notte di Ferragosto sulle strada "Riviera berica",territorio del comune di Barbarano Mossano, in provincia di Vicenza. Secondo i primi accertamenti si è trattato di uno scontro tra quattro automobili intorno alle 22.30 di martedì 16 agosto. ...

