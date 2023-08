Nazionale | è scontro con il Napoli per la clausola su Spalletti

(Di mercoledì 16 agosto 2023) La Federazione vuolesulla panchina della, ma c’è l’ostacolo del, che vuole che si paghi laCome riportato da Sky Sport prosegue con difficoltà la trattativa per portare Lucianosulla panchina dellain sostituzione di Roberto Mancini. La situazione è quella di unototale tra la FIGC e De Laurentiis, che pretende il pagamento dellarescissoria presente nel contratto dell’ex tecnico partenopeo, mentre i legali della Federazione sono al lavoro per evitare che ciò accada. Novità attese entro venerdì.

Spalletti in Nazionale Possibile scontro con la FIGC in tribunale Napolike.it

