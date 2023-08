Nazionale | AGI | la soluzione sul Ct entro domenica

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Il tempo stringe e la Figc vuole arrivare allasul nome del nuovo Ct azzurro dopo le dimissioni di Roberto Mancini. Una– riporta l’AGI – che dovrebbe arrivarequesta. Gli appuntamenti decisivi in vista degli Europei infatti impongono scelte rapide. Il nome preferito rimane quello di Luciano Spalletti, ma continua anche il braccio di ferro fra la Figc e il patron del Napoli De Laurentiis intorno a una clausola che impone il pagamento di una penale qualora il tecnico di Certaldo scegliesse una nuova panchina in questa stagione. Il 9 e il 12 settembre gli azzurri scenderanno in campo contro Macedonia e Ucraina. SportFace.

Dopo una formica e un ragno, Harrison Ford è il 'padrino' anche di una nuova specie di serpente ...congiunta tra ricercatori del Perù e degli Stati Uniti ed è stata fatta nel ParcoOtishi ...- Soccorso Alpino in movimento alla ricerca di una persona scomparsa nel Parcodella Valgrande , in provincia del Verbano Cusio Ossola. Si tratta di un turista proveniente dal Lazio , ...- Un Ferragosto caldissimo e l'impressione è che le temperature rimarranno alte anche nelle ... Ma io ho lasciato laa 25 giorni dalla prossima partita, non tre', alcune delle parole di ...

Escursionista sparito nel Parco Nazionale della Valgrande AGI - Agenzia Italia

Pesanti accuse da parte dell’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti nei riguardi di De Laurentiis per la questione legata a Spalletti In questi giorni i media nazionali non fanno altro che parlare d ...Soccorso Alpino in movimento alla ricerca di una persona scomparsa nel Parco Nazionale della Valgrande, in provincia del Verbano Cusio Ossola. Si tratta di un turista proveniente dal Lazio, entrato ne ...