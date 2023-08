Napoli su Soumarè | trattative col Leicester | bruciata la concorrenza

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Iltratta coll’acquisto dicome vice-Lobotka: formula del prestito con diritto di riscatto a 18 milioni per bruciare la. CALCIOMERCATO. Ilstarebbe trattando con ill’acquisto di Boubakarycome vice-Lobotka in vista di un possibile addio di Diego Demme. Lo riferiscono indiscrezioni dalla Francia rilanciate da Top Mercato. Gli azzurri punterebbero al centrocampista francese ex PSG e Lille in prestito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni. Una formula per bruciare ladel Siviglia, altro club sulle tracce del 24enne transalpino.andrebbe a rinforzare la mediana di Rudi Garcia, fornendo un’alternativa di qualità a Lobotka. Il ...

Dopo l'acquisto di Natan in difesa, ilcerca rinforzi in mezzo al campo. A Garcia non ... Garcia, però, avrebbe messo nel mirino anche Giovani Lo Celso e Boubakary, alternative low cost ...Commenta per primo Ilcontinua a seguire Teun Koopmeiners per il centrocampo. Ci sono stati contatti con De Laurentiis , ma l'affare è difficile. Gli azzurri continuano a prendere in considerazione anche Giovani Lo ...Funzionerà Il sospetto che ilpossa cambiare stile nasce anche dalla ricerca del vice: bocciato Maxime Lopez del Sassuolo, promosso Soumaré, 24enne francese del Leicester, che ilsta ...