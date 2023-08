Napoli | Obaretin non ha superato il test finale di Garcia | andrà in Serie C a farsi le ossa

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Nosa Edwardlascia la SSCin prestito. Il calciatore non hailproposto dall’allenatore Rudi, il quale ritiene il calciatore si forte e con grandi qualità, ma non ancora in grado di assumersi il peso di giocare in una squadra come ildata la sua giovane età. Per L'articolo

Notizie Calcio- Il Trento, squadra di Lega Pro, si rinforza con un giocatore del. Il collega ed esperto di mercato di Sky, Gianluca Di Marzio, riporta infatti che Nosa Edward, difensore classe 2003 che ha preso parte anche alla preparazione estiva a Dimaro e ...in campo così(4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo (46' Zanoli), Rrahmani (66' Ostigard), J. Contini, Gollini, Demme, Saco, Russo,A disposizione Gollini, Contini, Zanoli, Natan, Ostigard, Mario Rui,, Cajuste, Demme, Russo, Saco, Politano, Lozano, Zerbin, Simeone. È il sesto e ultimo test amichevole per il, con ...

Napoli saluta Obaretin: va in prestito in Serie C ilmattino.it

Dopo un'estate di lavoro con la prima squadra, Nosa Obaretin è pronto a lasciare Napoli almeno in prestito. Il calciatore azzurro, come riportato da Sky Sport, potrà andare ...Il difensore andrà via in prestito per una stagione in Serie C. Previste per il 16 agosto le visite mediche e la firma.