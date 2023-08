' Napoli | lo Sporting Lisbona piomba su Zanoli | i dettagli'

Potrebbe essere lontano dail futuro di Zanoli . Il giovane difensore azzurro è tornato alla base dopo la parentesi in prestito vissuta nella scorsa stagione alla Sampdoria, dove ha collezionato 22 presenze nella seconda ......) 9.54 - Hjulmand è a un passo dalloLisbona: in queste ore il centrocampista del Lecce è in partenza per il Portogallo, affare da più di 20 milioni. VENERDI' 11 AGOSTO 22.00 - Ilha ......Il Punto di Svolta - Virtus Pompei Soccer San Vito Positano - Sant'Agnello Vico Equense - Massa Lubrense Marchesa - Virtus San Gennarello Castelpoto - Virtus Goti Forza e Coraggio -...

Dal Portogallo: "Zanoli strizza l'occhio allo Sporting" ma la posizione del Napoli è chiara Tutto Napoli

C’è chi dice no: per esempio Piort Zielinski, 29 anni, un contratto in scadenza con il Napoli a giugno 2024, la possibilità di guadagnare trentasei milioni di euro fino al 2026 e la voglia di starsene ...In questo rovente mercato estivo Alessandro Zanoli potrebbe lasciare il Napoli per cercare altrove maggiore spazio. Rientrato dal prestito alla Sampdoria, il laterale difensivo vorrebbe avere maggiore ...