Napoli-Gabri Veiga oggi si fa | ultima offerta al Celta Vigo

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Sarà un 16 agosto decisivo per ildi Rudi Garcia che proverà l'affondo decisivo per.Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, in queste ore...

Piotr Zielinski continuerà a giocare nelanche nella prossima stagione. Il centrocampista azzurro ha deciso di rifiutare l'offerta ... Proseguono comunque le trattative perVeiga, affare ......a Juventus e. La Vecchia Signora, però, ha problemi di liquidità. I campioni d'Italia, invece, sono legati alla cessione di Zielinski in Arabia Saudita e hanno in pugno la stellina...Ilcontinua a lavorare per mettereVeiga a disposizione di Rudi Garcia. Tra le parti ci sono contatti continui e oggi potrebbe essere una giornata molto importante: gli azzurri, secondo Sky ...

Mercato Napoli: Zielinski all'Al Ahli porta Gabri Veiga - Sportmediaset Sport Mediaset

Piotr Zielinski continuerà a essere un giocatore del Napoli anche nella stagione 2023-2024. Il centrocampista polacco, dopo i dubbi espressi nelle ore precedenti, ha deciso di rifiutare l'offerta dell ...Piotr Zielinski rifiuta definitivamente l'Arabia, ha deciso di restare al Napoli anche per le prossime stagioni: si lavora al rinnovo contrattuale.