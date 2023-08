Continua a ritmo serrato la trattativa delcol Celta Vigo per Gabri Veiga . La stessa potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore, con il club di Aurelio De Laurentiis - alle prese, tra l'altro, con il braccio di ferro con la Figc per il ......a parte - come emerso dall'intervista dello stesso ex CT a La Repubblica - serve un'da ... prima, c'erano alcuni aspetti da risolvere: i dettagli del contratto tra Spalletti e...Conclusi i restauri della chiesa e del museo: lavori in ritardo di 5 anni. Il vicesindaco "su tutti i progetti: convinceremo gli ispettori ...

Napoli, accelerata per Gabri Veiga: pronta l'offerta del club azzurro Corriere dello Sport

De Laurentiis è orientato a effettuare l'affondo decisivo per il calciatore spagnolo. Da decifrare il futuro di Zielinski ...Il Napoli non molla un solo istante la pista Gabri Veiga, per la quale però non è necessario l'uscita di Zielinski: De Laurentiis prepara l'offerta ...