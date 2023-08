Myrta Merlino non doveva condurre Pomeriggio 5 | i retroscena e la chiamata con Pier Silvio

Leggi su biccy

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Il primo luglio come un fulmine a ciel sereno Mediaset ha annunciato che Barbara d’Urso non sarebbe più stata la conduttrice di5. Qualche giorno dopo è arrivata la notizia dell’arrivo dial timone della trasmissione che Carmelita ha portato al successo e condotto per 15 anni. “Canale 5 e Barbara d’Urso hanno concordato che da questo settembre l’artista non presenterà più ‘5’. Mediaset ringrazia la d’Urso per tutto il lavoro svolto e la grande professionalità dimostrata in questi anni. Barbara e Canale 5 adesso cercheranno nuovi progetti”.: la telefonata conBerlusconi. In una recente intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni,ha ...