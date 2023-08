(Di mercoledì 16 agosto 2023) Le parole di Bortolo, ex allenatore, sulle favorite per il prossimo campionato di Serie A. Tutti i dettagli Bortolo, ex allenatore della Lazio, ha parlato a Radio Sportiva della prossima Serie A. LE PAROLE- «Vedo il, comunque, davanti perché la struttura della squadra è rimasta ben definita e ha un allenatore di esperienza. Ma c’è anche la Juventus che sta facendo un mercato intelligente, soprattutto se va a comprare Berardi. Lo stesso tempo l’Inter, ma anche il Milan. I nerazzurri hanno fatto degli innesti molto mirati, ha chiuso un po’ il cerchio con Arnautovic».

Mutti: «Il Napoli è favorito per lo scudetto, ma...» Calcio News 24

