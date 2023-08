Musk contro i giornali e i “rivali” nonostante la promessa di libertà di parola

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Come vi stiamo raccontando X ha rallentato – tra gli altri – i link di accesso aiche, dalla piattaforma, permettono di atterrare sugli articoli e sui contenuti di testate quali il New York Times e Reuters. Iche hanno analizzato la questione – a partire da quelli coinvolti – hanno sottolineato come ad essere coinvolti in questo rallentamento temporaneo siano stati tutti quelli che, per una ragione o per un’altra, hanno criticato, le sue azioni e le sue aziende. Andando a verificare, effettivamente, le testate coinvolte si sono rese responsabili di quelli che – secondo Elone stando a quanto ha risposto su Twitter in passato – sarebbero stati attacchi e critiche ingiustificate al suo lavoro. LEGGI ANCHE >>> La (non) risposta di X e Elonsulla questione del ...

Gli attacchi di Elonai media, che pure si è definito un "assolutista della libertà di ... In un tweet di aprile 2023, si è scagliatoil New York Times , definendolo "propaganda poco ...Questo è un contenuto esclusivo per gli iscritti a Music Biz controllo dell'utente in corso TAGS elon, licensing , NMPA , Publishing , Twitter , X Corp. La fotografia dell'articolo è pubblicata ...Ammesso e non concesso, naturalmente, chee Zuck facciano sul serio e non stiano giocando solo ... tanto che nelle partite sono più i calcianti impegnati nei combattimenti uno -- uno che ...

Musk contro Zuckerberg, i calcianti fiorentini si offrono come allenatori TGCOM

PADOVA - Elon Musk contro Mark Zuckerberg. Una sfida di arti marziali di cui si parla da giorni. E che non ha ancora trovato una collocazione. Ma ecco che spunta la provocazione di Patrizio ...Il patrono di social come Facebook, Instagram e Whatsapp, Mark Zuckerberg, si è scocciato di Elon Musk. La sfida tanto attesa tra i due evapora come fumo. Z ...