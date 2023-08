Musetti-Medvedev oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Cincinnati 2023

Leggi su sportface

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Lorenzose la vedrà contro Daniilnel secondo turno deldi(Stati Uniti), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città a stelle e strisce. Il carrarino ha esordito sul velluto contro un avversario in ottima forma come il britannico Daniel Evans, sconfitto in due set molto ben giocati sotto il profilo tecnico e mentale. Adesso il faccia a faccia con il numero tre del ranking mondiale, che al primo turno ha potuto beneficiare di un bye. L’unico precedente è andato in scena proprio la scorsa settimana a Toronto. In quell’occasione si trattava degli ottavi di finale, conche riuscì a prevalere in due parziali nei confronti di una buona versione di. Quest’ultimo partirà nettamente ...