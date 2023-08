Musetti-Medvedev | Masters 1000 Cincinnati | ultime e diretta TV

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Questo pomeriggio alle 17 nel Grandstand diLorenzoaffronta Daniilnella sfida valida per i sedicesimi di finale deldi. Un incontro da non perdere con i due che si ritrovano dopo essersi affrontati in Canada e l’italiano cerca dunque la sua rivincita. Ecco lee dove vedere intelevisiva il match: le(ATP Tour)Partita da non perdere e che accende il pomeriggio italiano, a cui poi seguiranno anche gli incontri di Sonego e Sinner.ritrova dunque ...