Muore un 25enne italiano travolto da forti onde a Tenerife

Un ragazzo italiano è stato trovato morto in mare ieri in un punto della costa di Tenerife (Canarie), dove è probabilmente stato sorpreso e travolto da forti onde mentre si trovava in vacanza con la ...Undi Cuneo, in vacanza con la fidanzata 23enne a Tenerife, è morto travolto da un'onda anomala sopraggiunta mentre i due erano in spiaggia sulla costa dei Giganti, a Santiago del Teide. L'...È morto dopo essere stato travolto da un' onda anomala mentre era in vacanza con la fidanzata a Tenerife . La vittima è undi Cuneo, Luca Brignone , il cui corpo è stato recuperato il giorno di Ferragosto dai soccorritori. L'incidente era avvenuto lunedì e il ragazzo è rimasto disperso in mare per quasi 24 ore. ...

Un ragazzo italiano è stato trovato morto in mare ieri in un punto della costa di Tenerife (Canarie), dove è probabilmente stato sorpreso e travolto da forti onde mentre si trovava in vacanza con la f ...