Muore a 36 anni Darren Kent | star de “Il Trono di Spade”

(Di mercoledì 16 agosto 2023) È morto a soli a 36l’attore. Labritca, conosciuta per il suo ruolo chiave nel finale della quarta stagione della famosissima e fortunatissima serie “Ildi“, era affetto da diverse malattie. Ad annunciare la sua scomparsa è stata la sua agenzia inglese, la Carey Dodd Associates. La malattia disoffriva di diverse malattie, e sarebbe morto proprio per le complicazioni dovute a osteoporosi e artrite. Inoltre, soffriva di una delicata e rarissima malattia della pelle. Nonostante i problemi di salute, ha avuto una florida carriera da attore. Infatti, oltre a Game of Thrones, ha lavorato anche in programmi televisivi, come la soap “EastEnders”, la miniserie “I ...

Incidente a Forte dei Marmi,motociclista di 36. I soccorsi e le indagini . Il precedente a Gela . Incidente a Forte dei Marmi,motociclista di 36. Come riporta 'La Nazione', ...Un' auto Kia Picanto condotta da una giovane argentina di 23residente in Versilia, che proseguiva in direzione mare, rimasta illesa, si è scontrata con uno scooter condotto da un 36enne ...Dopo una breve esperienza all'estero torna a Pesaro dove negli'70 si dedica allo studio del ...nel 2011. Clarinettista, compositore, attivo da decenni nel campo delle sperimentazioni ...

Incidente sul Monte Legnone, in Valtellina. Muore un giovane di 26 anni RaiNews

Tio.ch è un portale online di news attivo dal 1997 di proprietà di Ticinonline SA. Ove non espressamente indicato, tutti i diritti di sfruttamento ed utilizzazione economica del materiale fotografico ...Ti annoi e non sai cosa fare Ecco per te i migliori anime da (ri)guardare in queste giornate afose. Cowboy Bebop e molti altri.