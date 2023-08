Mourinho su Sky Sport | ecco le novità della pay tv

(Di mercoledì 16 agosto 2023) "È più bello vivere il calcio nella Casa dello". Su Sky e in streaming su NOW sta per partire una nuova stagione di emozioni uniche grazie alla straordinarietà di un racconto di alto livello, alla tecnologia sempre d'avanguardia che ogni anno perfeziona e arricchisce l'esperienza di visione e alla passione di un team di giornalisti e talent autorevoli. Elementi che contraddistinguono da sempre la qualità di Sky, la Casa dello, che ospita una serie senza sosta di eventi che, a partire dal calcio, offrono ogni anno uno spettacolo senza eguali. Lepartono dall'Europa con la UEFA Champions League, che da quest'anno avrà un nuovo volto alla conduzione degli studi pre e post partita: a partire da questa stagione sarà infatti Federica Masolin a presentare i grandi appuntamenti con la massima ...

... non mancheranno le nuove produzioni originali diSport. Quest'anno le coppe europee avranno un testimonial d'eccezione, José, che sarà il nuovo volto della campagna per le tre ...Commenta per primo Josèè il volto diSport Italia per le tre competizioni Uefa: Champions, Europa e Conference League . L'allenatore portoghese della Roma (60 anni ex Inter) è il testimonial d'eccezione per la ...Le novità non finiscono qui, perché quest'anno le coppe europee avranno un testimonial d'eccezione, José, che sarà il nuovo volto della campagna per le tre competizioni UEFA targata...

Il calcio di Sky, più di 2500 partite live. Tutte le novità della stagione 2023-2024 Sky Sport

Su Sky nella stagione calcistica 2023/2024 è in arrivo un numero record di partite, più di 2.500, live dagli stadi più belli d’Italia e d’Europa, ...L'inviato al seguito della squadra giallorossa elogia gli acquisti fatti di recente per rinforzare la rosa di Mourinho.