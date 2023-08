Mourinho ha già la sua nuova sala macchine

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Serie A – Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Sport: 16/08/2023 alle 17:34 CEST La Roma ha rafforzato il proprio centrocampo con gli arrivi di Leandro Paredes e Renato Sanches oltre a Houssem Aouar Il team italiano ha preso un fermo impegno per il mercato francese Joséha già il 100% dei convocati per l’inizio della Serie A questo fine settimana contro la Salernitana. A pochi giorni dalla chiusura del mercato, Il portoghese può ritenersi soddisfatto del lavoro svolto dalla dirigenza sportiva della squadra romanavisto che gli hanno portato cinque acquisti praticamente a costo zero, mentre lui ha effettuato cessioni che gli hanno permesso di ottenere 69 milioni di euro. Tra questi, spicca l’arrivo di due giocatori di fama internazionale, come Renato Sanches e Leandro Paredes, entrambi del PSG, oltre ...