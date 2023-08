Motomondiale | Gp Austria Bagnaia ' Buon circuito per la Ducati'

"Sono molto contento di tornare a correre in, una pista che mi piace molto e sulla quale sono riuscito ad ottenere una bella vittoria lo scorso anno. È storicamente una pista favorevole alle ...Dopo la pausa del Ferragosto, il'mette le ali' verso il prossimo fine settimana approdando al Red Bull Ring,. Con quarantuno punti di vantaggio su Martin, Pecco Bagnaia arriva al Gp austriaco sicuramente con ...Tutto pronto a Spielberg per un altro weekend di emozioni da vivere su Sky e in streaming su NOW . Inva in scena il decimo weekend di gara della stagione 2023 del. Semaforo verde domenica alle 14 , con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Come sempre tutti gli ...

Orari TV MotoGP 2023: GP di Austria, Red Bull Ring Motociclismo.it

MotoGP GP Austria Red Bull Ring Ducati - Il Motomondiale arriva al giro di boa, domenica è infatti in programma il Gran Premio d'Austria, decimo appuntamento della MotoGP 2023. Francesco Bagnaia ci ar ...Luca Marini arriva al Gran Premio d' Austria al settim posto nella classifica generale, a quota 107 punti. Il fratello di Valentino Rossi va a caccia del secondo podio stagionale al Red Bull Ring.