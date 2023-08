MotoGP | GP Austria 2023 | numeri | statistiche | curiosità Ducati e Spielberg | una storia d’amore nata nel 2016

Leggi su oasport

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Il Motomondiale giunge al suo giro di boa. Domenica 20 agosto è difatti programmato l’undicesimo dei venti atti della stagione. Sarà l’autodromo dia segnare l’ideale passaggio dalla bolina alla poppa, che avverrà in concomitanza del Gran Premio d’, appuntamento dallafratturata in due periodi ben distinti. L’evento nasce nel 1971 e ha come palcoscenico l’affascinante Salzburgring, una pista incastoin un idilliaco scenario alpino. Il contesto è però tanto bello quanto pericoloso. Essendo edificato in una valle nei pressi di Salisburgo, l’autodromo ha giocoforza un disegno oblungo che rende pressoché impossibile disegnare vie di fuga adeguate. A dispetto di questo evidente handicap, il Salzburgring è una presenza fissa in calendario per oltre due decenni, sino al 1994, ...