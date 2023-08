MotoGp Gp Austria 2023 | Bezzecchi | “Qui sempre competitivi Faremo bene”

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Manca poco per l’inizio del weekend dellain. Chi vuole essere protagonista del prossimo GP è sicuramente Matteo, attualmente terzo nella classifica iridata guidata da Pecco Bagnaia della Ducati ufficiale. Queste sono state le parole di: “Quando una gara finisce come è finita la mia a Silverstone, non vedi l’ora di tornare subito in moto. Quindi sono molto contento di tornare al lavoro con tutta la squadra, soprattutto in, una pista a cui sono particolarmente legato. Ho vinto qui in Moto3 e Moto2, sonostato estremamente veloce e competitivo, ottime basi per fareanche in sella ad una. Che dire, non vedo l’ora di iniziare a lavorare venerdì mattina“. Sono poi arrivate, inoltre, anche le ...

Marc Marquez in KTM è il chiodo fisso di questa: con la Honda che non funziona come dovrebbe e lo spagnolo ormai stanco di provarci, gli ... Prima del GP d', per ServusTV, si è trovato a......Ogni giorno sto un po' meglio, vediamo cosa è possibile fare in. Le condizioni meteorologiche sono incerte, quindi dovremo lavorare bene per sfruttare al meglio il fine settimana. Sappiamo ...

Marc Marquez afferma di arrivare al meglio della forma fisica al Gran Premio d’Austria, dove proverà insieme a Honda a compiere “un passo avanti per il futuro”. Due settimane dopo il Gran Premio di Gr ...Marc Marquez è sbarcato in Austria senza aspettative particolari: al Red Bull Ring il pilota della Honda è soprattutto concentrato su come migliorare la moto in vista della prossima stagione, quando ...