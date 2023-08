Mosca torna sulla Luna. La missione che rispolvera il programma sovietico

(Di mercoledì 16 agosto 2023) È entrato nell’orbitare il lander-25, lache riporta, dopo quasi cinquant’anni, la Russia sul satellite terrestre. Persi tratta di una prova ambiziosa, che punta a riposizionare la Federazione tra le grandi potenze spaziali. L’invasione dell’Ucraina, e il conseguente blocco di diverse collaborazioni internazionali e soprattutto con l’Europa, hanno infatti inflitto un duro colpo alle capacità spaziali autonome die alla sua industria aerospaziale. Ora, con-35, l’agenzia spaziale russa, Roscosmos, ha impresso un’accelerazione alle ambizioni extra-atmosferiche russe, cercando di raggiungere per prima il Polo sudre e battendo sul tempo la contemporaneaindiana Chandrayaan-3. LaIl ...

