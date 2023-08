Morto dopo 10 giorni di coma uomo colpito da pugno

Portato in ospedale, venne operato subito d'urgenza per ridurre i traumi cranico - facciali subiti ma le sue condizioni sono rimaste sempre difficili ed è10 giorni di coma. Non è nota l'...Stefano Makula , 68 anni, apneista e 28 volte primatista mondiale in più specialità. ... Il suo primo record risale a un anno. Da lì i suoi risultati in assetto fisso e in assetto variabile ...Pestato davanti a un bar del centro il 75enne era arrivato in ospedale in condizioni disperate

Giovane veronese trovato morto dopo un'uscita con la moto d'acqua sul lago di Garda VeronaSera

Lutto nella chiesa di Nocera Inferiore: è morto Don Benedetto Assunta nella giornata dell’Assunzione di Maria in cielo ...E' morto all'ospedale di Cisanello Luigi Pulcini, il 75enne di Roma aggredito il sei agosto da uno sconosciuto ad Altopascio. L'uomo era ricoverato in gravissime condizioni e ieri ne è stata decretata ...