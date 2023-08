Morto a 36 anni Darren Kent | l’attore de “Il trono di spade” | stroncato dall’osteoporosi | l’artrite e una rarissima malattia della pelle

(Di mercoledì 16 agosto 2023)a Londra all’età 36dopo una lunga battaglia contro l’osteoporosi,e una. A dare la notiziascomparsa delbritco – apparso in episodi delle serie tv “Ildi”, “I miserabili” e “Green Fingers” – è stata la sua agenzia, la Carey Dodd Associates, che ha fatto l’annuncio sui social. “È con profonda tristezza che dobbiamo comunicarvi che il nostro caro amico e clientesi è spento pacificamente venerdì”, ha dichiarato l’agenzia. “I suoi genitori e il suo migliore amico erano al suo fianco. I nostri pensieri e il nostro ...

... ènel 2006 ma tutti gli esami, compreso il suo, danno esito negativo. Messaggi e telefonate anonime, appelli, ricerche di medium: l'intera comunità senese perè turbata da questo omicidio ...Squid Game è la serie che appena duefa ha conquistato il pubblico di Netflix grazie alla ... Ma come sarebbe potuta tornare nella seconda stagione se il personaggio èper certo Sae - ...... ovvero a 50dalla morte dell'artista, non fa che alimentare le teorie del complotto : Elvis sarebbedi una malattia autoimmune, oppure sarebbe ancora vivo, ancora peggio sarebbe stato ...

Simone Veronese: il ragazzo di 24 anni trovato morto a Ferragosto Today.it

Un’altra tragedia nel mare della Costiera Amalfitana: un ragazzo di 29 anni è morto dopo essere stato colpito dall’elica della barca su cui si trovava con due amici. Come riporta Salerno notizie, il ...Eventi Ferragosto a Napoli e in Campania Estate a Napoli dall'8 agosto e per tutto il ponte di ...