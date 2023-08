Morta una 20enne in uno scontro tra auto nel Vicentino | 4 i feriti

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Una ragazza di 20 anni èe altre quattro persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto la scorsa notte sulle strada «Riviera berica», nel territorio del comune di Barbarano Mossano (Vicenza). Secondo i primi accertamenti, si è trattato di unotra quattromobili, verificatosi intorno alle ore 22.30. Sul posto, per i rilievi, i carabinieri con vigili del fuoco e gli operatori...

Inbreve ma intensa scena, lo abbiamo visto portare alla regina il corpo carbonizzato di sua figlia di 3 anni,proprio a causa dei draghi. Il suo emozionante incontro con la Khaleesi ha ...ragazza di 20 anni èe altre quattro persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto la scorsa notte sulle strada "Riviera berica", nel territorio del comune di Barbarano Mossano (...In "Game of Thrones - Il trono di spade", Kent ha interpretato un pastore inbreve ma ...al cospetto di Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) con il corpo carbonizzato della figlia di tre anni...

Santa Marinella, investite due persone sul lungomare: morta una donna Adnkronos

VICENZA - Tragedia nella notte a Barbarano Mossano: quattro auto si sono scontrate, nel violento incidente è morta una ragazza di 20 anni e altri quattro ...BARBARANO MOSSANO (VICENZA) - Tragedia nella notte a Barbarano Mossano: quattro auto si sono scontrate, nel violento incidente è morta una ragazza di 20 anni e altri quattro sono ...