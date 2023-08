(Di mercoledì 16 agosto 2023) foto di Virginia BettojaMILANO – Dopo il grandissimodel “GoGo!nei palasport”, ilnei palazzetti dello sport che ha animato tutto il mese di marzo a suon di musica e sold out, e dopo l’indimenticabile partecipazione a Italia Loves Romagna, il concerto benefico a sostegno delle popolazioni alluvionate,è incon il “GoGo!”, la nuovanée estiva prodotta da Trident Music che sta facendo il pienone in ogni tappa. Acclamato da un pubblico multigenerazionale,anima la calda stagione dei live regalando ancora una volta uno spettacolo ricco di emozioni indimenticabili. Imperdibili appuntamenti in cui il cantante ...

... tu sei stata la migliore di tutti!" Io ho realizzato soltanto dopo cosa fosse, come ... e ricordiamo tra le altre in Italia, Amatrice, Rigopiano, Genova dopo il crollo del ponte, ma ...Giulianova. Dopo il grandissimodel GO GIANNI GO!NEI PALASPORT , il tour nei palazzetti dello sport che ha animato tutto il mese di marzo a suon di musica e sold out, e dopo l'indimenticabile partecipazione a ...... ex leader dei Rokes, ha rappresentato conla più efficace e credibile presenza rock nel ... Alcuni degli artisti con cui ha collaborato: Mia Martini, Patty Pravo, Gianni, Mina, ...

Morandi, successo per il tour “Go Gianni Go! Estate 2023” L'Opinionista

MILANO – Dopo il grandissimo successo del "Go Gianni Go! Morandi nei palasport", il tour nei palazzetti dello sport che ha animato tutto il mese di marzo ...Un’atmosfera di allegria e divertimento ha caratterizzato la Festa del Mare, evento organizzato dalla Pro Loco del Comune di Motta San Giovanni. L’iniziativa, che si è tenuta giorno 11 agosto in local ...