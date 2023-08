Montaldo di Mondovì Cuneo | uccide il padre a coltellate e fugge nei boschi

Ha ucciso il padre a coltellate, poi è fuggito nei boschi. La tragedia si è consumata adi, in provincia di Cuneo , dove un giovane di 21 anni di origini olandesi e con problemi psichici era da qualche giorno ospite di amici di famiglia a, assieme al suo ...È partita la caccia all'uomo nei boschi vicino adi, in provincia di Cuneo, dove i carabinieri stanno cercando un 21enne olandese che ha ucciso il padre a coltellate per poi fuggire. Le ricerche si stanno svolgendo con personale a ...E' successo adi, in provincia di Cuneo. L'omicida è un giovane di origine olandese con problemi psichici che da qualche giorno era ospite con il padre di una famiglia di amici. Il ...

Due accoltellati a Montaldo Mondovì, aggressore in fuga Provincia Granda