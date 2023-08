Monreale | la lettera del segretario PD | “Ho visitato la città che non c’è”

Leggi su monrealelive

(Di mercoledì 16 agosto 2023)– “Caro direttore, quest’anno per Ferragosto ho deciso di fare un viaggio per visitare una delle meraviglie artistiche del nostro pianeta, la fantasticache non c’è”. Inizia così lainviata al nostro giornale dall’avvocato Antonino Sciortino,cittadino del Partito Democratico di. Unaamara e provocatoria, in cui Sciortino immagina (live.it)