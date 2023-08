Mondiali Under 21 volley femminile | Mencarelli | “Soddisfatto della preparazione”

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Tutto pronto per i Campionati del Mondo21 di, al via da giovedì 17 agosto. La rassegna iridata sarà ospitata nelle città di Lèon e Aguascalientes in Messico. La Nazionale italiana approccia al torneo iridato nella Pool B e nel corsoprima fase, ad Aguascalientes, affronterà Brasile, Repubblica Dominicana e Tunisia, quest’ultima prima avversaria. “Ho trovato un gruppo decisamente motivato e determinato”, ha esordito il tecnico Marcoalla vigilia dell’esordio ad Aguascalientes. “In questa squadra ci sono atlete nate nel 2004, che la scorsa estate hanno vinto il titolo europeo che hanno lavorato tutto l’anno sulla scia dell’entusiasmo – spiega -. A queste si unisce un gruppo di ragazze nate nel 2003, che in passato era un po’ chiuso dalle 2002, e per alcune di ...

Solo che passa il Caso, guarda e si diverte: la20 va in finale ai, la19 vince gli Europei e tra gli21 trionfa l'Inghilterra, dove i giovani giocano meno minuti che da ......tecnico della 'Gollum Climbing Academy' che ha portato giovanissimi a campionati europei e. tra le prime cinque in Italia su quasi 90 società di arrampicata nel ranking14 e 20. Nei ...È, finalmente, ufficiale: la finalissima deid'Australia e Nuova Zelanda, alla nona edizione della competizione più prestigiosa per il ...finale in Coppa del Mondo (di cui due vinte con l'...

Mondiali ciclismo, Milesi quinto nella prova in linea Under 23 Sky Sport

Larissa Iapichino si presenta con grandi ambizioni ai Mondiali 2023 di atletica leggera, che andranno in scena a Budapest (Ungheria) dal 19 al 27 agosto. La giovane fuoriclasse italiana ha infatti vin ...Il corridore della Jumbo-Visma è stato sottoposto a un controllo a sorpresa il 14 giugno in Germania: era uno degli otto compagni di squadra dello sloveno. La squadra: "Il prodotto era contenuto in un ...