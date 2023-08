Mondiali di Atletica 2023 in diretta Rai | il ritorno di Jacobs

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Marcellall'aeroporto di Budapest (ph crediti MediaMai) Nove giorni di gare, quarantadue titoli in palio, oltre sessanta ore di, tra Rai 2, Rai Sport HD e RaiPlay: quello che scatta sabato 19 agosto, a Budapest, sarà un Mondiale dida vivere tutto d’un fiato. Anche, e non solo, per l’attesoalle gare di Marcell: il campione olimpico in carica dei 100m (e della 4×100m), reduce da un’annata tormentata dagli infortuni, è arrivato in Ungheria con la speranza, confortata dai buoni test di allenamento sostenuti a Roma anche con gli altri staffettisti, di essere di nuovo protagonista della velocità iridata, a un anno dai Giochi di Parigi. L’Italia, oltre a– che nei 100 sfiderà il campione in carica, l’americano Kerley – schiera tutte le altre ...

