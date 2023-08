‘Moby Dick’ diventa uno spettacolo teatrale

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGiovedì 17 agosto 2023, alle ore 22.00, in largo Santa Maria dei Barbuti, nel centro storico di Salerno, nell’ambito della XXXVIII edizione della rassegna estiva di teatro “Barbuti Festival”, per Foglie di Teatro, va in scena “Moby Dick”, con Gaetano e Francesco Fasanaro. Riduzionedi Corradino Pellecchia, regia di Andrea Carraro. Con lo stesso biglietto, prima delloalle ore 21, con partenza dinanzi alle scale del Duomo di Salerno, si potrà partecipare ad una visita guidata nel centro storico della città a cura dell’associazione Erchemperto (10 euro visita +). Il celebre romanzo di Melville è proposto in forma camaleontica da Gaetano Fasanaro, su un tappeto sonoro dal vivo da Francesco Fasanaro. La lotta tra Bene e Male è espressa con la ...