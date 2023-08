Mkhitaryan box to box! Le condizioni e il ruolo in questa stagione

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Henrikhè stata una delle note più lite di questo Inter-Egnatia. Il centrocampista è in forma e non si accontenterà deldi semplice riserva di Davide Frattesi. L’armeno vuole giocarsi le sue carte. BOX TO BOX ? Henrikhè pronto per l’inizio del campionato. L’armeno nella partita contro l’Egnatia è apparso in forma smagliante. Il centrocampista ha corso molto sostenendo l’azione offensiva e, allo stesso tempo, ripiegando in fase difensiva. Assorbito interamente l’infortunio rimediato in finale di Champions,si prepara a un’altrada protagonista. L’ex Roma ha avuto un ottimo impatto galleggiando sulla linea di trequarti.si è schierato in fase di possesso sempre qualche centimetro più avanti di Nicolò Barella. Questo ...

precauzionalmente ai box per una lombalgia, panchina per il nuovo acquisto, Marcus Thuram. Non è stato della partita Henrik Mkhitaryan (LEGGI QUI I DETTAGLI) per un problema alla schiena che lo ha costretto ai box. LE FORMAZIONI UFFICIALI Inter (3 - 5 - 2): Stankovic; Bisseck, De Vrij, ... un leggero problema fisico che lo costringerà ai box. Si tratta di una lombalgia da sovraccarico che ha convinto Inzaghi a non rischiarlo. IL COMUNICATO - Riposo precauzionale per Henrikh Mkhitaryan

