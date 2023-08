Miriam Leone pubblica le prime foto con il pancione | la reazione del web

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 16 agosto 2023)sta vivendo il suo momento d’oro, non solo lavorativamente parlando, ma anche e soprattutto dal punto di vista personale. La giovane Miss Italia, dopo la vittoria al concorso di bellezza, ha seguito la strada del cinema, ricoprendo ruoli drammatici e comici sul piccolo e grande schermo. Poi a inizi agosto, la lieta notizia della dolce attesa. Il matrimonio con Paolo Carullo va a gonfie vele i due hanno così deciso di coronare il sogno di diventare genitori per la prima volta. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, aveva spiegato come ha appreso la notizia. Soprattutto, ha parlato di emozioni fortissime che in una frazione di secondo l’hanno messa in connessione con la sua mamma, alla quale è legatissima. Suo marito è l’uomo della sua vita, a detta sua. Paolo è originario di Caltagirone, ha 43 anni ed è un manager finanziario, lontano ...