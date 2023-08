Miriam Leone | le prime foto della gravidanza

(Di mercoledì 16 agosto 2023) L'attrice ha augurato buon ferragosto ai follower condividendo duecon il pancione. In arrivo c'è il primo figlio con il marito Paolo Carullo, sposato nel settembre 2021. La felicità non potrebbe essere più grande

A 38 anni l'attrice siciliana aspetta il primo figlio dal marito Paolo ...Qualcuna - come Federica Pellegrini e- lo ha annunciato da poco mentre altre sono già pronte a partorire. Federica Pellegrini La gravidanza di Federica Pellegrini è sicuramente la più ..., dopo aver annunciato di recente di essere incinta attraverso una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair, nel giorno di Ferragosto ha mostrato per la prima volta il pancino sui social. ...

Federica Pellegrini, Miriam Leone, Leotta: i pancioni vip dell'estate 2023 ilGiornale.it

Da poche settimane Miriam Leone ha rivelato di essere incinta del suo primo figlio. E ora mostra per la prima volta il suo pancino. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato due immagini che la vedono ...Dopo essere stata madre tante volte per lavoro, ora Miriam Leone lo sarà per davvero. Qui parla di libera scelta, delle domande innocenti da non fare, delle strade interiori da seguire. E a noi dice: ...