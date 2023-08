Miriam Leone incinta | il web esplode | l’attrice ruba la scena

(Di mercoledì 16 agosto 2023)conferma nuovamente la gravidanza mostrando degli scatti del pancino sui social: il web in delirio per la sicilianaaspetta un figlio. E dopo l’annuncio di qualche settimana fa adesso arrivano anche le prove fotografiche a testimonianza di tutto ciò. Nelle scorse ore la meravigliosa attrice siciliana si è mostrata sul proprio account Instagram con il pancione ben in evidenza che ha lasciato a bocca aperta i migliaia e migliaia di suoi follower. “Accusì” è la tipica espressione siciliana che laha utilizzato per mostrarsi nel pieno della gravidanza. C’è chi ha voluto omaggiaree modella, con un “sei accussì favolosa”, altri invece hanno voluto spendere dei consigli su come vivere questa fase così delicata e chi rimane senza parole di fronte alla ...

Qualcuna - come Federica Pellegrini e- lo ha annunciato da poco mentre altre sono già pronte a partorire. Federica Pellegrini La gravidanza di Federica Pellegrini è sicuramente la più ..., dopo aver annunciato di recente di essere incinta attraverso una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair, nel giorno di Ferragosto ha mostrato per la prima volta il pancino sui social. ...I Leoni di Sicilia è interpretata da Michele Riondino nel ruolo di Vincenzo Florio,in quello di Giulia Portalupi, Donatella Finocchiaro in quello di Giuseppina, Vinicio Marchioni nei ...

Federica Pellegrini, Miriam Leone, Leotta: i pancioni vip dell'estate 2023 ilGiornale.it

La popolare attrice è incinta e le foto del pancione sono bellissime Quando si aspetta un bambino è come se il mondo si focalizzasse solo su ...Miriam Leone «stupenda» come non l'avete mai vista. L'attrice, che ha da poco annunciato di aspettare il primo figlio, si mostra su Instagram per la prima volta con ...