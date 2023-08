Miriam Leone e le foto in dolce attesa | ecco la reazione dei fan

(Di mercoledì 16 agosto 2023)è stata eletta Miss Italia nel 2008. Una bellezza siciliana che da sempre ha abbagliatografi e passerelle. La vita didopo la vittoria del concorso di bellezza più importante in Italia è completamente cambiata.ha intrapreso successivamente anche il percorso da attrice, riuscendo a recitare in molteplici film italiani ed L'articolo

Come ormai è noto,è incinta e si trova in uno stato di beatitudine: lei ed il marito Paolo Carullo attendono un figlio desideratissimo, come ha spiegato lei, e voluto dopo aver cambiato idea sulla ..., i primi scatti social con il pancione L'attrice, al quarto di mese di gravidanza, ha mostrato le prime morbide forme della dolce attesa di Concetta Desando Q uesta è l'estate più dolce ...: Una Luce in Attesa Luminosa e splendente come il sole al tramonto,svela su Instagram il suo pancino in crescita, regalando ai suoi fan un ...

Federica Pellegrini, Miriam Leone, Leotta: i pancioni vip dell'estate 2023 ilGiornale.it

Miriam Leone ha annunciato di essere in attesa di una bambina: quelle di Ferragosto sono le prime foto col pancione ...Miriam Leone, dopo aver annunciato di recente di essere incinta attraverso una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair, nel giorno di Ferragosto ha mostrato per la prima volta il pancino sui social.