Milan | spunta un nuovo nome per la difesa

Commenta per primo Ilè tornato a mettere nel mirino Hugo Ekitike , centravanti del PSG. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport , il club parigino chiede almeno 30 milioni di euro per il cartellino del ...GIOVEDI' 10 AGOSTO 23.51 - Nuova pista per Kaio Jorge :il Frosinone sulle sue tracce 23.04 -... 15.00 - Messias in dirittura dalal Genoa, prestito con obbligo di riscatto in caso di ...Commenta per primo Ilvaluta le alternative per rinforzare la difesa . Non c'è solo il nome di Marco Pellegrino dell'Atletico Platense, maanche il profilo del greco Konstantinos Koulierakis , attualmente in ...

Milan, spunta la pista Pellegrino: Pioli punta il Next Gen della Platense Footballnews24.it

il Milan starebbe seguendo un altro difensore oltre a Pellegrino del Platense, si tratta di Konstantinos Koulierakis del PAOK ...Non ci sono solamente i nomi di Zapata e Marcos Leonardo come alternativa a Belotti per l'attacco giallorosso, aspettando il ritorno di Abraham. Secondo quanto riportato da Sky Sport oltre all'attacca ...