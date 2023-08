Milan | l'ultima idea per l'attacco porta alla Juve

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Ilsonda diversi profili per l'. Secondo Sky Sport, oltre a Ekitike e Broja, l'ultimo sondaggio è stato fatto per...

Un nuovo attaccante per Stefano Pioli: è questo uno degli obiettivi delda qui a fine mercato. I rossoneri lavorano per una prima punta in grado di fare il vice Giroud e l'idea (anche per una questione di liste, visto che si tratterebbe di un calciatore ...Eravamo rimasti a Enschede,tappa della vecchia stagione, 18 giugno, dove la nazionale aveva ...e colpisce perfino di più che abbiano portato via tre figure medie (Tatarusanu dal, Roger ......con l'estremo difensore ad alternare buone partite (su tutte quella contro la Fiorentina e il)... Nell'stagione, tra tutte le competizioni, ha giocato ventotto partite subendo ventisei gol. ...

Mercato Milan, l’ultima idea arriva dall’Argentina Calcio in Pillole

Il Milan è a caccia di un ultimo affare di mercato per l'attacco e, secondo quanto riferito da Sky, avrebbe messo gli occhi su Moise Kean. Avviato ...Gli ultimi 15 giorni di mercato sono quelli dei saldi, quelli del Condor, quelli in cui gli insoddisfatti e gli esuberi trovano sistemazione per la stagione che prende a iniziare. Al Milan di queste d ...