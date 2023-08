Milan | il Fenerbahce non molla la presa su Krunic

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Continua il pressing delcon ilper: l’accordo con il calciatore c’è già, ora c’è da convincere i rossoneri Secondo quanto riportato da Relevo, ilnon ha intenzione dire lacon ilper quanto riguarda Rade. L’accordo tra club turco e giocatore c’è già: contratto di quattro anni per il centrocampista bosniaco. Ora ilproverà ad insistere con i rossoneri, per diminuire la distanza tra domanda e offerta. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

Commenta per primo Dalla Turchia questa mattina arrivano notizie circa un rilancio importante delper Rade Krunic , centrocampista delclasse 1993, in scadenza di contratto con i rossoneri nel 2025. Il club turco sembra determinato a portare a termine una tratattiva che negli ...Commenta per primo Secondo SportsDigitale.com , Rade Kruni ha comunicato aldi voler lasciare il club rossonero. Ilha fatto una nuova offerta di 7 milioni di euro al, seguendo una precisa richiesta dell'allenatore.Resta sempre da definire in casail futuro di Rade Krunic. Ormai da settimane il centrocampista è in bilico tra la permanenza ...tracce del calciatore continua ad esserci sempre il, e ...

Mercato Milan: il Fenerbahce non rinuncia a Krunic, lo scenario Milan News 24

Ancora occhi sul calciatore del Milan. In casa rossonera c'è una nuova minaccia: il club è pronto a presentare l'offerta.Dalla Turchia questa mattina arrivano notizie circa un rilancio importante del Fenerbahce per Rade Krunic, centrocampista del Milan classe 1993, in scadenza di contratto con i rossoneri nel 2025. Il c ...