Gli indizi attuali portano verso Broja (con Ekitike sullo sfondo) ma, ciò che ci interessa scoprire, sono le motivazioni per le quali ilnecessita un nuovo centravanti.- Motivo numero ...Ilha. Bravissimo, ma non di quel livello e soprattutto non di quell'età. L'anno scorso, purtroppo, negli scontri diretti, l'Inter, dobbiamo ammetterlo, ha dimostrato una netta ...Rimarrà da viceo verrà valorizzato con un nuovo prestito in Serie A Genoa e Cagliari ... Ilstudia il piano per l'attacco.

Milan, Giroud è davvero così imprescindibile Con la variante Okafor… Pianeta Milan

Capitolo bomber in casa Milan. Il calciomercato vissuto in quel di Via Aldo Rossi ha regalato ben otto acquisti che hanno rivoluzionato la rosa in dote a Stefano Pioli. Con la cessione di Sandro Tonal ...Armando Broja potrebbe essere l’ennesimo colpo della pazza estate del Milan. L’albanese piace da tempo ai rossoneri che anche la scorsa estate provarono a prenderlo. Reduce da un grave infortunio, l’a ...