Milan | Gazidis | “Non è stato facile La gente era scettica”

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Ivan, ex amministratore delegato del, ha rilasciato un'intervista a 'Business of Sport'. Ecco le sue parole

Commenta per primo Tempo di amarcord per Ivan, amministratore delegato deldal 2018 al 2022. L'ex Arsenal ha rilasciato un'intervista a ' Business of Sport '. Ecco le sue parole. 'Il momento sportivo più iconico in cui sono stato ...CasaVia Aldo Rossi 4°Piano Ufficio dell'A. D. Ivan______ Riunione Straordinaria_____ Milano 7.7.2020 h. 16.00 Ordine degli argomenti. Punto 1°) Comunicazione ufficiale cambio ......diprobabilmente non sarebbero arrivati a questo livello di contribuzione! Maldini santo subito No di sicuro! Però lui il lavoro lo ha svolto con capacità, dedizione e amore per il, ...

Gazidis: "Il mio momento sportivo più iconico è lo Scudetto vinto con il Milan. Non dimenticherò... Milan News

I rossoneri in passato potevano ingaggiare il centrocampista più caro della storia del calcio per pochi spiccioli. Il trasferimento di Moises Caicedo continua a far discutere moltissimo: il centrocamp ...L'ex amministratore delegato del Milan ha rilasciato un'intervista al canale YouTube "Business of Sport", parlando dell'esperienza rossonera ...