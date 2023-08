Milan | Filippo Galli | “In difesa amnesie che dobbiamo toglierci”

... la nascita diil 27 settembre, la vittoria della Juve nella gara interna con il Bari (2 - 0, Baggio - Kohler) e il primato solitario in classifica per il contemporaneo pareggio delcon ...Per l' Inter diInzaghi, invece, l'avversario è l'ostico Monza , squadra che lo scorso anno ...- Atalanta Roma - Salernitana Lecce - Lazio Udinese - Juventus Torino - Cagliari Bologna -...... northwest of Naples, on the eve of the UEFA Champions League quarterfinal first leg football match between ACand SSC Napoli. (Photo byMONTEFORTE / AFP) La Figc ha deciso: il nuovo ct ...

Filippo Galli: "La difesa del Milan tornerà quella scudetto. Ma serve un innesto" La Gazzetta dello Sport

L'ex rossonero: "Dopo il titolo, un eccesso di sicurezza. Ora vedo cali di tensione. Tomori tornerà ai suoi livelli, Thiaw un bel prospetto. Bartesaghi vice Theo: ci si può lavorare. Contento per il r ...Filippo Galli: «Il mercato del Milan è da 8. Su Tomori e Thiaw…». Le parole dell’ex rossonero sul mercato e sul settore giovanile Intervistato da gazzetta.it, l’ex rossonero Filippo Galli ha parlato d ...