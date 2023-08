Milan | Adli lavora per restare Pioli non lo vede | il club ha un piano per lui

Commenta per primo Yacineé un vero rebus per il. Da un lato c'è il giocatore che lavora al massimo ed è convinto di ritagliarsi il suo spazio, dall'altro ci sono le idee di Stefano Pioli che non sembra puntare su ...Dopo aver chiuso 8 acquisti in questa finestra di mercato, ilora lavora anche per sfoltire ... Ma con la valigia pronta ci sono anche Yacine, Mattia Caldara e Marko Lazetic . Dopo queste ...Commenta per primo Origi, Ballo - Touré, Caldara,ma non solo. Come riportato da Il Corriere dello Sport , anche Lazetic è considerato fuori dal progetto rossonero ed è pronto a salutare Milanello.

Adli tra "provini" in regia e messaggi d'amore al Milan. Ma l'addio resta la strada più probabile La Gazzetta dello Sport

Gli ultimi 15 giorni di mercato sono quelli dei saldi, quelli del Condor, quelli in cui gli insoddisfatti e gli esuberi trovano sistemazione per la stagione che prende a iniziare. Al Milan di queste d ...Il Milan, a breve, proverà a concretizzare altre tre operazioni in uscita. Pioli ha deciso: sono fuori dai piani tecnici.